Судебные приставы взыскали более 2 млн рублей алиментов с жителя Сочи

Судебные приставы добились полного погашения долга, который уже превышал 2,2 млн руб., от жителя Сочи. Мужчину, который скрывался от уплаты алиментов, удалось найти благодаря вмешательству медицинских служб, сообщает пресс-служба главного управления ФССП по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю

Мужчина долгое время уклонялся от своих обязательств по отношению к двум семьям, где росли его дети. Несмотря на его попытки скрыться, в том числе через переезд к третьей гражданской жене, его долг продолжал расти.

Правоохранителям удалось найти злоумышленника, когда ему понадобилась экстренная медицинская помощь. Прибывшие врачи записали его телефонный номер, и судебный пристав, заметив его в системе «Скорой помощи», доставила должника в отделение, когда он поправился.

В отношении задержанного составили два административных протокола по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата алиментов без уважительной причины). Злоумышленника доставили в отдел полиции, где он провел сутки в спецприемнике.

Мировой суд приговорил его к 130 часам обязательных работ. Приставы также арестовали его автомобиль Hyundai Getz GLS 1,6. Должник полностью погасил долг по алиментам спустя несколько дней.

Мария Удовик

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