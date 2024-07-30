Диверсанту предъявили листовки

В Красноярске завершился судебный процесс над Артемом Санжараевым обвиняемым в работе на украинскую террористическую организацию. По версии следствия, по заданию «куратора» красноярец расклеивал по городу листовки с призывами вступать в ряды этой организации и готовил диверсию на железной дороге. Подсудимый полностью признал вину. Суд назначил ему 14 лет заключения. Первые три года он будет отбывать в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 2-й Восточный окружной военный суд Фото: 2-й Восточный окружной военный суд

2-й Восточный окружной военный суд вынес приговор жителю Красноярского края Артему Санжараеву (ранее был включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), ему вменялось в вину сотрудничество с украинской террористической организацией.

По материалам правоохранителей, обвиняемый, используя мессенджер, вступил в украинское военизированное объединение «Легион “Свобода России”» (признано террористической организацией, деятельность на территории РФ запрещена). По заданию «куратора» красноярец расклеивал по городу листовки с призывом вступать с ряды этой организации и оправданием ее деятельности. Снимки наклеенных листовок он отправлял заказчику. Всего, как установили силовики, он расклеил 11 листовок.

Другим его заданием был поджог двух релейных шкафов на железной дороге. Задачей планируемой диверсии был «подрыв экономической безопасности и обороноспособности РФ». Красноярец был задержан 20 июля 2023 года сотрудниками управления ФСБ России по Красноярскому краю рядом с местом диверсии. Там он готовился разлить по стеклянным бутылкам «коктейль Молотова».

Задержанному предъявили обвинение в приготовлении к диверсии (ст. 30 и 281 УК РФ), сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранной организацией (ст. 275.1 УК РФ), призывах к террористической деятельности и ее оправдании (ст. 205.2 УК РФ). По решению суда он был заключен под стражу.

В июне 2024 года расследование было завершено, уголовное дело поступило в суд. Подсудимый полностью признал вину.

По информации суда, по совокупности преступлений обвиняемого приговорили к 14 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме и 11 лет — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, осужденному предстоит выплатить штраф в размере 300 тыс. руб. Будут ли стороны обжаловать приговор, пока неизвестно.

В начале года в Красноярске за подобные преступления осудили жителя края, который 10 лет назад переехал с Украины и получил российское гражданство. Согласно версии следствия, в 2023 году он сам вышел на контакт с сотрудниками украинских спецслужб, получил от них задание сфотографировать объекты инфраструктуры в регионе, а также устроить взрыв на железной дороге. По статьям УК о государственной измене и приготовлении к диверсии ему назначили 13 лет колонии строгого режима.

Константин Воронов