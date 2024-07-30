Экс-главе департамента инвестиций мэрии Новосибирска продлили арест

Суд продлил срок содержания под стражей бывшему начальнику департамента инвестиций мэрии Новосибирска Виалию Витухину до 2 октября 2024 года - ранее сообщалось, что его поместили в СИЗО до 31 июля. Экс-чиновника обвиняют в воспрепятствовании предпринимательской деятельности и превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 169, ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщили в пресс-службе Судебного департамента в Новосибирской области.

В начале июня стало известно, что в отношении ушедшего в отставку Виталия Витухина возбуждено уголовное дело об отчуждении недвижимого имущества, принадлежащего МКУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела “Ритуальные услуги”». Чиновник якобы вынес ряд решений, согласно которым аффилированным юрлицам были отчуждены расположенные на территории Заельцовского кладбища земельные участки, здания и помещения. В результате из городской казны выбыли активы стоимостью более 50 млн руб.

После Виалию Витухина инвестиционный департамент мэрии Новосибирска возглавил Александр Морозов. Новым начальником МКУ “Ритуальные услуги” в июле был назначен Михаил Никифоров.

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Кирилл Вериго