«Авангард» нашел нового нападающего после травмы Владимира Ткачева

Нападающий казанского «Ак Барса» Станислав Галиев станет хоккеистом омского «Авангарда». Об этом сообщил сайт Metaratings.ru со ссылкой на агента игрока Шуми Бабаева.

В регулярном первенстве завершившегося сезона 2023/24 Станислав Галиев провел 61 матч. Он набрал 23 очка, забив семь шайб и сделав 16 голевых передач. В плей-офф нападающий провел пять игр, но результативных действий не совершил.

Как писал «Ъ-Сибирь», 29 июля «Авангард» сообщил \о травме одного из своих лидеров, нападающего Владимира Ткачева. Сколько времени ему потребуется для восстановления, пока неизвестно.

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Валерий Лавский