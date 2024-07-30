Опубликованы письма Ричарда Никсона после посещения Новосибирска

Новосибирский городской архив опубликовал письма Ричарда Никсона (президента США в 1969–1974 годах), написанные им после посещения с супругой Новосибирска в июле 1959 года. Тогда он приехал в город в статусе вице-президента после визита в Москву и Ленинград в рамках Американской национальной выставки.

«Вице-президент был поражен гостеприимностью и культурным развитием нашего города. Кроме посещения выдающихся промышленных предприятий, Новосибирской ГЭС и строящегося Академгородка, для него был организован просмотр балета “Лебединое озеро”»,— говорится в публикации.

Опубликованные письма были адресованы председателю горисполкома Виктору Шевнину, председателю Совнархоза Валентину Забалуеву и директору Новосибирского государственного академического театра оперы и балета Семену Зельманову.

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Кирилл Вериго