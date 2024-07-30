У новосибирцев вырос интерес к инвестициям

Жители Новосибирской области во втором квартале 2024 года стали в 1,5 раза чаще просматривать объявления с инвестиционно привлекательными проектами, чем в аналогичный период предыдущего года. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито».

Объявления о привлечении инвестиций заняли 22%. По сравнению с первым кварталом их число выросло на 5%.

85% спроса пришлось на поиск покупки готового бизнеса. Количество объявлений в этой категории с апреля по июнь по сравнению с январем–мартом увеличилось на 14%. Наибольшая доля объявлений (65%) приходится на продажу бизнеса, уточнили в компании.

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Кирилл Вериго