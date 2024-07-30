Альпинист из Новосибирска сорвался на горе в Республике Алтай

Альпинист из Новосибирска сорвался на горе Бегемот в Республике Алтай. Как сообщает МЧС региона, мужчина упал в районе водопада Ширлак.

Он получил травму головы и плеча из-за чего не мог самостоятельно спуститься. «Из-за сложности маршрута спасателям потребовалось больше суток, чтобы подобраться к новосибирцу»,— говорится в сообщении.

Пострадавшего эвакуировали при помощи альпинистского снаряжения и доставили в безопасное место, где ему оказали первую помощь. Дальнейшая госпитализация не потребовалась.

Как писал «Ъ-Сибирь», в конце прошлой недели завершились поиски туриста из Красноярска, сорвавшегося на леднике Ирбисту в Республике Алтай. Пострадавшего так и не обнаружили. Инцидент произошел 23 июля. Мужчина сорвался в ущелье на высоте более 3000 м.

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Александра Стрелкова