В Новосибирской области за полгода произошло около 20 тысяч кибератак

По итогам первых шести месяцев 2024 года в Новосибирской области зафиксировано около 20 тыс. крупных кибератак на информационные системы. «С начала специальной военной операции у нас то взлет, то падение. Сейчас атаки идут постоянно»,— сказал министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь (цитата по ТАСС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Он пояснил, что атаки были совершены на информационную инфраструктуру госорганов. В основном хакеры прибегают к фишинговым письмам, а также компрометации через попытки взлома аккаунтов. В прошлом году всего было зафиксировано около 150 тыс. крупных кибератак.

Как писал «Ъ-Сибирь», за последнее время в регионах Сибирского федерального округа участились случаи кибермошенничества с использованием фейк-аккаунтов представителей власти. Так, на прошлой неделе глава Омской области Виталий Хоценко сообщил о повторной атаке хакеров от его имени. По словам губернатора, от его имени мошенники звонят по видеосвязи в мессенджерах. Предыдущая подобная атака была в апреле этого года. Тогда хакеры запустили фейк-рассылку от имени Виталия Хоценко.

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Александра Стрелкова