В Омске зампредседателя чеченской общины получил срок за вымогательство

Суд вынес приговор зампредседателя омской чеченской общины и участникам межэтнического организованного преступного сообщества по уголовному делу о вымогательстве. Об этом сообщила официальный представитель управления ФСБ России по Омской области Ирина Руснак.

По информации ведомства, в августе 2022 года участники криминальной организации вымогали 20 млн руб. у руководителя одной из фирм, угрожая ему уничтожением имущества и физической расправой. Реализация этих планов, считают силовики, угрожала жизни и здоровью значительного количества работников предприятия.

«Преступление членами организованного преступного сообщества тщательно готовилось. С соблюдением повышенных мер конспирации приобретались автотранспорт, камуфлированные комплекты одежды, подлежащие дальнейшему уничтожению, канистры дизельного топлива для поджога», — говорится в сообщении УФСБ. В ходе совместной операции омских управлений ФСБ, МВД и Росгвардии деятельность преступной группы была пресечена, восемь ее участников были задержаны с поличным.

По результатам судебного процесса лидера общины приговорили к семи годам лишения свободы, другие фигуранты дела получили сроки от семи до девяти лет. Все будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

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Илья Николаев