Более 800 бездомных собак стерилизовали в Сочи

В этом году в муниципальном приюте Сочи стерилизовали и вакцинировали более 800 безнадзорных животных. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Приют расположен в селе Барановка и включает в себя административное здание, манеж-приемную и медицинский блок. Здесь животные получают необходимую ветеринарную помощь и специализированный уход, включая обязательную вакцинацию и стерилизацию. Также с подопечными проводят курс коррекции поведения. До конца года специалисты планируют обработать около 1,7 тыс. животных.

В приюте одновременно могут пребывать до 350 питомцев. Сейчас в вольерах содержат 137 собак. Животные попадают в приют из-за обращений как от физических, так и от юридических лиц.

Мария Удовик

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