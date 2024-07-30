Территорию ЦУМа в Новосибирске могут перевести в зону смешанной застройки

В Новосибирске территорию Центрального универсального магазина (ЦУМ) могут перевести из общественно-деловой зоны в зону смешанной и общественно-деловой застройки. Как сообщает мэрия, решение было принято сегодня по итогам комиссии по внесению изменений в генплан города. Вопрос будет вынесен на публичные слушания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

В горадминистрации пояснили, что сейчас прорабатываются два обязательных условия, при которых возможна реализация этого предложения. Первое — это заключение договора комплексного развития территорий (КРТ), второе — собственник будет обязан решить вопрос с недостроенным спортивным объектом на территории лицея №22. «Спортобъект и административное здание для дополнительного образования должны быть реконструированы. Это позволит увеличить количество мест для учащихся на 185»,— говорится в сообщении.

Кроме того, требуется соблюдения ряда условий для смены зоны на этой территории, уточнили в мэрии: не заужаются пешеходные зоны и тротуары вдоль Вокзальной магистрали, учитываются интересы жителей прилегающих домов, социальные объекты должны находиться в шаговой доступности, также на территории должно быть привлекательное архитектурное решение. «Ъ-Сибирь» направил запрос в мэрию, на момент публикации ответа не поступило.

Как писал «Ъ-Сибирь», в 2016 году ЦУМ был приобретен за 413,3 млн руб. Анной Большаковой — супругой Александра Большакова, ранее находившегося на посту гендиректора кинотеатра «Победа». Начальная цена лота составила тогда 635,8 млн руб.

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Александра Стрелкова