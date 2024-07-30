Готовивший диверсию на железной дороге красноярец получил 14 лет

2-й Восточный окружной военный суд рассмотрел уголовное дело жителя Красноярска, обвиняемого в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранной организацией (ст. 275.1 УК РФ) и подготовке диверсии (ст. 30, ст.281 УК РФ).

Как сообщает Telegram-канал суда, обвиняемый, недовольный действующим в РФ политическим режимом, с помощью мессенджера добровольно вступил в «Легион “Свобода России”» (организация признана в РФ террористической и запрещена). По указанию ее участников мужчина расклеивал в общественных местах Красноярска листовки с призывами к вступлению в террористическую организацию, а также оправданием ее деятельности.

Кроме этого, говорится в деле, красноярец получил задание по поджогу двух релейных шкафов. Когда он прибыл к указанным объектам и приступил к изготовлению «коктейлей Молотова», его задержали сотрудники ФСБ.

Трибунал назначил фигуранту дела 14 лет лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме и 11 лет — в исправительной колонии строгого режима.

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Илья Николаев