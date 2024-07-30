«Ангарский маньяк» не выплатил 10 млн рублей за причиненный ущерб и судебные расходы

«Ангарский маньяк» Михаил Попков, осужденный на пожизненный срок за убийство более 80 человек, не выплатил более 10,5 млн руб. за причиненный ущерб и судебные расходы. Как пишет «РИА Новости», в отношении осужденного с 2015 по 2019 год было выдано 17 исполнительных листов. 10 из них — это ущерб, причиненный преступлением, суммарно — 8,1 млн руб. Еще четыре — за моральный вред, всего 1,8 млн руб., и два исполнительных листа более чем на 500 тыс. руб. за процессуальные издержки в доход государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Попков

Фото: Екатерина Еременко, Коммерсантъ Михаил Попков

Фото: Екатерина Еременко, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Сибирь», в ноябре прошлого года суд приговорил Михаила Попкова к двум пожизненным срокам лишения свободы за убийство 83 человек и три покушения на убийство. Этот приговор стал четвертым по счету в отношении осужденного.

По данным следствия, Михаил Попков встречал на улицах Иркутска женщин и предлагал подвезти их до дома или провести с ним время. После он увозил жертв в безлюдные места и убивал. На момент совершения преступлений Михаил Попков был помощником оперативного дежурного ОВД Ангарска и охранником в управлении военизированной охраны. В середине января 2024-го стало известно, что Михаила Попкова этапировали из Иркутска в Мордовию. Как тогда пояснили «Ъ-Сибирь» в прокуратуре региона, осужденный находился в Иркутске с конца ноября 2022 года по 14 января текущего года.

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Александра Стрелкова