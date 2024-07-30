Индекс промпроизводства в Алтайском крае за полугодие вырос на 7,4%

В Алтайском крае по итогам первого полугодия индекс промышленного производства вырос на 7,6% сообщает правительство региона. Наибольшие темпы отмечены в сфере производства автомобилей (+37%), котельного оборудования и оборонной продукции (+30%), одежды (+ 22,4%), вагонов (+17,2%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Индекс промпроизводства в сфере добычи полезных ископаемых составил 19,8% (+8 п.п. к январю–маю), в добыче металлических руд — 37,7% (+7,2 п.п.). В то же время снижение отмечено в производстве кожи и изделий из нее (–38%). Это связано с сокращением выпуска обуви на предприятиях системы исполнения наказаний, сообщает пресс-служба правительства.

Кроме этого, в связи с высокой базой прошлого года сокращен выпуск текстильных изделий (–6,1%).

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Оксана Павлова