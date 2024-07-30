Кузбасский подросток стал фигурантом дела об оправдании терроризма

Уголовное дело возбуждено в Кузбассе в отношении 17-летнего подростка. Он подозревается в публичных призывах к осуществлению террористической и экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280 УК РФ, максимальное наказание — до семи лет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Основанием стали публикации подростка, которые он размещал в 2023 году на своей на своей странице в социальной сети. Также им были опубликованы комментарии, направленные на насильственные действия в отношении определенной социальной группы, рассказали в СУ СКР по региону.

Противоправную деятельность выявили сотрудники УФСБ. В доме подозреваемого проведен обыск. Сам подросток задержан, ему избрана мера пресечения в виде присмотра родителей за подозреваемым.

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Оксана Павлова