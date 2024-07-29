В Нижневартовске владельцев подтопленных участков освободят от налога на землю

Жителей Нижневартовска (ХМАО — Югра), чьи участки пострадали от паводка, освободят от уплаты налогов за 2024 год, сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Кузьмина, Коммерсантъ Фото: Ольга Кузьмина, Коммерсантъ

Мера поддержки коснется земельных участков, которые принадлежат физическим лицам и не используются для коммерческой деятельности, а также некоммерческих товариществ, сельскохозяйственных предприятий, фермеских хозяйств и гаражных или лодочных кооперативов, которые попали в зону подтоплений.

Собственников участков освободят от земельного налога полностью, а для арендаторов размер арендной платы будет снижен на 99%. Перерасчет будет произведен без подачи заявлений, на основании установленных администрацией территорий подтопления.

Напомним, в результате паводков в Ханты-Мансийском автономном округе в начале июля оказались подтоплены по меньшей мере 2532 приусадебных участка и 834 дачных дома, в том числе на территории Нижневартовска. В села и деревни Нижневартовского района на время паводков была организована доставка продуктов и медикаментов.

Анна Капустина

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