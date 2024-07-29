В Екатеринбурге со 2 по 7 августа пройдет кинофестиваль дебютов «Одна шестая»

В Екатеринбурге со 2 по 7 августа состоится III Международный кинофестиваль дебютов евразийского континента «Одна шестая», сообщили в пресс-службе мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В программе фестиваля покажут больше 40 фильмов из Китая, Сербии, Пакистана, Монголии и других стран. В этом году будут специальные показы: «Фильм о фильме», «Юбилей дебютов», а также спецпрограмма, включающая детское кино.

Попасть на все фильмы можно бесплатно, но перед посещением необходимо зарегистрироваться. Работы будут демонстрировать в залах Дома кино, на Свердловской киностудии, в ККТ «Космос», детскую программу — в кинотеатре «Пассаж Синема», летнем театре ЦПКиО им. Маяковского.

По итогам фестиваля фильмам будут присуждены награды в шести номинациях: «Лучший национальный игровой дебют», «Лучший национальный неигровой дебют», Лучший зарубежный игровой дебют«, «Лучший зарубежный неигровой дебют», «Лучший актерский ансамбль», «Лучший актерский ансамбль». Также вручат два гран-при для игрового и неигрового фильмов и приз зрительских симпатий. Открытие мероприятия состоится 3 августа в 19:00 в ККТ «Космос», на нем покажут криминальную трагикомедию «Сломя голову» режиссера Евгения Григорьева.

Кинофестиваль «Одна шестая» проходит в третий раз, впервые он состоялся в августе 2022 года. Организаторы подчеркивают, что он является в большей степени диалогом, а не соревнованием между создателями. В 2023 году фестиваль проходил в сентябре, гран-при игрового конкурса получил фильм Disco boy режиссера Джакомо Аббруццезе (Франция, Италия, Бельгия, Польша, 2023), гран-при неигрового конкурса достался картине Homeboys, режиссер Тамар Горен ((Израиль, 2022), а приз зрительских симпатий получил фильм «Енисейский марафон» Владимира Тарасова (Россия, 2023).

Анна Капустина

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