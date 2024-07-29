Губернатор Кубани обсудил с главой МЧС вопросы безопасности в Сочи

Днем в понедельник, 29 июля, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился с главой федерального МЧС Александром Куренковым в Сочи. Стороны посетили ведомственные объекты, осмотрели участки автомобильных и железных дорог, которые страдают от паводков и непогоды, осудили вопросы безопасности, рассказал губернатор в своем Telegram-канале.

«Считаю, здесь необходимы совместные решения, которые помогут защитить эти дороги, чтобы они всегда были в строю и выполняли свою функцию. После осмотра провели совещание, на котором обсудили защиту жилых массивов Сочи от чрезвычайных происшествий. Сегодня город, как и в целом край, круглогодичный курорт. Безопасность жителей должна обеспечиваться на высоком уровне в любое время»,— отметил господин Кондратьев.

В качестве примера губернатор привел недавний крупный лесной пожар под Новороссийском. Вениамин Кондратьев отметил, что при таких происшествиях «только совместные действия дадут результат». Глава края заявил, что власти Кубани заинтересованы в дальнейшем укреплении спасательных формирований и усилении совместной работы по предупреждению ЧС.

На встрече обсуждался также вопрос берегоукрепления в Сочи. По словам господина Куренкова, сейчас идет разработка проекта, реализация которого обеспечит защиту железнодорожного полотна со стороны моря.

Вячеслав Рыжков

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