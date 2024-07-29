Росприроднадзор проиграл дело на 84 млн рублей против мэрии Сочи

Арбитражный суд Краснодарского края вынес решение, отклоняющее иск Черноморо-Азовского морского управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Новороссийска к администрации Сочи на сумму 84,1 млн руб. за вред, причиненный реке Бзугу. Согласно опубликованному в картотеке арбитражных дел решению, претензии Росприроднадзора оказались безосновательными.

Согласно материалам дела, в сентябре 2021 года сотрудники Росприроднадзора провели обследование Черного моря в районе устья реки Бзугу в Хостинском районе Сочи. В результате проверки удалось выявить, что сточные воды сбрасываются в реку из централизованных систем водоотведения с прилегающего земельного участка. Пробы показали превышение допустимых уровней вредных веществ. В июне 2022 года управление зафиксировало сброс неочищенных хозяйственно-бытовых сточных вод.

Черноморо-Азовское морское управление утверждало, что администрация Сочи является владельцем земельного участка, на котором расположены спорные сети водоотведения. В ответ мэрия заявила, что эти сети являются бесхозными и что канализационный коллектор заменили в июне 2022 года, устранив все утечки. Требование управления о выплате 84,1 млн руб. мэрия не исполнила.

В ходе судебного разбирательства установили, что на спорной территории находится здание канализационно-насосной станции №3, в которое входят канализационные трубы от ООО «Санаторий им. М. В. Фрунзе». Также через этот санаторий проходят стоки от пляжного комплекса АО «Санаторий "Золотой колос"»» и ресторана ООО «Посейдон». КНС №3 построили для отвода сточных вод от прибрежных санаториев. Мэрия передала спорное имущество в хозяйственное ведение муниципальному унитарному предприятию Сочи «Водоканал» в 2017 году.

Суд установил, что доводы о бесхозности канализационных сетей опровергнуты документальными доказательствами. Истец не смог доказать, что администрация Сочи несет ответственность за нанесение вреда водному объекту. Мэрию признали ненадлежащим ответчиком в этом деле.

Мария Удовик

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