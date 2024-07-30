Только «Яблока» не хватает

В Томске завершилась процедура выдвижения кандидатов на довыборах в городскую думу. По их итогам должно быть избрано четверо депутатов, что увеличит численный состав муниципального парламента примерно на 12%. Свои фракции решили увеличить все парламентские партии, а Партия пенсионеров — таковую создать. «Яблоко» на этот раз в кампании принимать участие не будет: партии не удалось найти кандидатов, согласных идти на выборы с «мирной» повесткой. Поработать новые депутаты смогут только год, в 2025-м предстоят выборы всей гордумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В Томске вечером 27 июля завершилось выдвижение кандидатов на довыборы в гордуму. Как писал «Ъ-Сибирь», в сентябре состоится голосование в четырех одномандатных округах, где депутатские мандаты стали вакантными по разным причинам. Так, в июне гордума лишила депутатских полномочий избранную в округе №4 Ксению Фадееву, которую в 2023 году суд приговорил к девяти годам лишения свободы за организацию экстремистского сообщества с использованием служебного положения. Ранее за «прогулы» были лишены депутатских мандатов уехавшие из России Андрей Фатеев (округ №11) и Артем Канарев (округ №2). Добровольно отказался от депутатского кресла Чингис Акатаев (округ №21), ставший затем фигурантом уголовного дела о мошенничестве. В настоящее время в гордуме работают 33 депутата, так что избрание еще четверых увеличит депутатский корпус сразу примерно на 12%.

Согласно данным сайта муниципального парламента, во фракции «Единой России» (ЕР) насчитывается 10 человек, у КПРФ восемь депутатов. По трое депутатов у «Справедливой России — Патриотов — За правду» (СРЗП) и «Яблока», по двое — у ЛДПР и «Новых людей». Еще один депутат был избран от Партии Роста, которая в 2024 году прекратила свое существование после слияния с «Новыми людьми». Четверо независимых депутатов создали две группы.

Как сообщили «Ъ-Сибирь» в областной избирательной комиссии, в общей сложности в гордуму выдвинулось 26 кандидатов. В случае их регистрации во всех четырех округах на выборах будут кандидаты от всех пяти парламентских фракций. В трех округах уведомления подали кандидаты от Партии пенсионеров. Кроме того, в трех округах за мандаты будут бороться трое самовыдвиженцев.

В томских региональных отделениях (РО) политических партий настроены оптимистично. Руководитель исполнительного комитета РО ЕР Наталья Опанасюк считает, что «Единая Россия» может рассчитывать на убедительную победу на предстоящих выборах. «Наши кандидаты всех уровней серьезно и ответственно подготовились к избирательной кампании. Наибольшей поддержкой пользуются четкие, выверенные планы кандидатов»,— назвала она основания для такого прогноза.

В КПРФ, по словам и.о. спикера гордумы Андрея Петрова, успехом будут считать победу четырех партийных кандидатов.

«Наши кандидаты молодые и активные, два из четырех в этом году празднуют свое 20-летие. Для нас успех — это избрание всех наших кандидатов, все остальное — повод для проведения работы над ошибками в преддверии выборной кампании в 2025 году»,— заявил «Ъ-Сибирь» руководитель фракции ЛДПР в гордуме Юрий Ворошилин.

«Самый успешный результат — победа во всех округах, менее удачный — второе место наших кандидатов»,— сформулировал ожидания партии член фракции «Новых людей» в гордуме, председатель комитета по бюджету, экономике и собственности Александр Цин-Дэ-Шань. Самым же важным результатом он назвал «доверие и знакомство кандидатов с жителями этих округов».

РО «Яблока» на этот раз не будет участвовать в кампании. «По решению политического комитета партия “Яблоко” по всей России идет с повесткой за мир и соглашение о прекращении огня. Наши кандидаты отказались идти с такой повесткой, и мы их понимаем»,— назвала «Ъ-Сибирь» причину председатель РО Татьяна Левченко. Комментарий федерального руководства партии в ответ на запрос «Ъ-Сибирь» до конца дня не поступил. В 2020 году «Яблоко» выдвигало кандидатов в 10 одномандатных округах. Тогда двое из них одержали победу, еще один занял второе место.

Какой бы ни стала политическая конфигурация гордумы после довыборов, сохранится она недолго — уже в 2025 году будет избран новый созыв муниципального парламента. Этот факт, по мнению господина Ворошилина, усложнит кандидатам предстоящую борьбу, поскольку явка на довыборах всегда была очень низкой, а при выборах депутатов всего на один год она окажется еще ниже. «Так что основная борьба будет именно вокруг привода своих сторонников на избирательные участки, нежели узнаваемости тех или иных кандидатов»,— считает он. В 2020 году явка на выборах в гордуму составила 19,4%.

«Думаю, явка будет очень скромной. Если 10% наберется, будет прекрасно. Довыборы в условиях отсутствия основной крупной избирательной кампании для большинства избирателей проходят незаметно»,— также прогнозирует томский политолог, электоральный эксперт Анна Юдина.

Валерий Лавский