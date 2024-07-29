За полгода более 1,5 тысячи свердловчан стали ветеранами труда

В Свердловской области с начала 2024 года губернатор Евгений Куйвашев присвоил свыше 1,5 тыс. жителям региона звание ветерана труда, сообщили в департаменте информационной политики. С 2010 года этим званием обладают около 75 тыс. свердловчан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

По данным регионального правительства, звание присваивается жителям региона, которые награждены знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью», «Материнская доблесть», почетной грамотой губернатора, правительства региона, заксобрания или другими. Отмечается, что претенденты-мужчины должны иметь трудовой стаж от 35 до 40 лет, женщины – от 10 до 35, в зависимости от рода деятельности, количества детей и наличия инвалидности.

Полина Хабарова

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