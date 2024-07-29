В Лазаревском районе отремонтировали 27 дорог

В Лазаревском районе Сочи в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» завершили работы на 27 из 36 запланированных участков. Работы на оставшихся девяти объектах находятся на завершающем этапе, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Список объектов ремонта формируется на основе диагностики и с учетом запросов местных жителей. В 2024 году по нацпроекту в Сочи отремонтировали 46 объектов, уточнил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Александр Кулик.

В Лазаревском районе в перечень объектов БКД этого года вошли улицы в селах Мамедова Щель, Беранда, Верхнее Буу, Детляжка и Васильевка. Также в список включили объекты в Альтмеце, Сергей-Поле, Барановке и Разбитом Котле.

В ходе выполнения ремонта подрядная организация осуществляет фрезерование старого асфальтового покрытия, устраняет просадки дорожного полотна, корректирует уровень горловин колодцев и укладывает новый слой асфальтобетонного покрытия. После завершения этих этапов на объектах установят дорожные знаки и нанесут разметку в соответствии с установленными стандартами.

В этом году в рамках национального проекта в Сочи планируют отремонтировать 59 участков общей протяженностью более 39 км. Сейчас необходимые работы завершили на 46 объектах.

Мария Удовик

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