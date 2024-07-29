В поселке Нижняя Хобза в Сочи завершили реконструкцию водоводов

Проект по реконструкции стратегически важных водоводов в поселке Нижняя Хобза в Сочи успешно завершили. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» Сочи.

В ходе модернизации обновили два магистральных водовода диаметром 500 и 700 мм, проходящих вблизи улиц Магнитогорской и СМП 603. Специалисты переложили более километра сетей, перенесли коммуникации на укрепленные опоры вдали от опасных участков и обустроили старые водопроводные колодцы и новые камеры переключения.

Одна из магистралей уже функционирует, в то время как вторая проходит гидравлические испытания. Ее подключат к централизованной системе водоснабжения в ближайшее время. Завершение проекта также предусматривает благоустройство обновленных территорий.

Мария Удовик

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