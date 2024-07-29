Гостевые дома Сочи могут столкнуться с трудностями в случае их легализации

В этом году депутаты Госдумы планируют принять законопроект, который легализует гостевые дома в 2025 году и позволит взимать с таких средств размещения туристических сбор. Однако в Сочи возникают вопросы о реализации этого закона, так как многие мини-отели и гостевые дома могут столкнуться с правовыми трудностями, заявил «Ъ-Сочи» председатель экспертного совета Ассоциации Отельеров (АМОС) Дмитрий Богданов. По мнению эксперта, практическая реализация законопроекта вызывает много вопросов.

Заместитель главы комитета Госдумы по туризму Татьяна Лобач сообщила ТАСС, что легализация гостевых домов станет важным шагом для регулирования этого вида размещения и внесения его в правовое поле страны. Парламентарии активно работают над пакетом документов, который позволит гостевым домам официально предоставлять услуги и платить налоги.

Господин Богданов выразил обеспокоенность по поводу предстоящих изменений, отметив, что в Сочи множество гостевых домов и мини-отелей попадут под действие нового закона. Тем не менее процесс практической реализации вызывает много вопросов. Действующее законодательство запрещает предоставлять гостиничные услуги в личных домах на участках ИЖС, а перевести их в нежилое состояние сложно, так как там часто прописаны владельцы и их семьи.

«Надеемся, что законодатель найдет красивое решение и проблема пробелов в нормативно-правовой базе будет решена»,— резюмировал Дмитрий Богданов.

Мария Удовик

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