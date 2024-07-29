За первое полугодие 2024 года чистая прибыль «Россети Урал» по РСБУ составила 12,4 млрд руб., что на 21% превышает показатели аналогичного ипериода прошлого года (9,8 млрд руб.). Об этом говорится в отчете компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чистая прибыль «Россети Урал» в первом полугодии выросла на 21% до 12,4 млрд

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Чистая прибыль «Россети Урал» в первом полугодии выросла на 21% до 12,4 млрд

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Выручка «Россети Урал» выросла с 52,4 млрд руб. в первом полугодии 2023 года до 55,2 млрд руб. в текущем году. Себестоимость продаж увеличилась с 42,9 млрд руб. до 45,7 млрд руб.

При этом прибыль от продаж снизилась до 8,6 млрд руб. с 8,8 млрд руб.

Анастасия Таначева

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