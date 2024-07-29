Перекрытие участка улицы Анны Бычковой в Екатеринбурге продлили до 9 августа

В Екатеринбурге участок улицы Анны Бычковой будет перекрыт до 9 августа. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это связано с проведением работ по строительству развязки на пересечении переулка Базового, ул. Комсомольской и Сибирского тракта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Мельницкий, Коммерсантъ Фото: Константин Мельницкий, Коммерсантъ

Перекрытие на участке было введено 9 мая. Объехать его можно по ул. Хрустальной. Ранее срок перекрытия по ул. Анны Бычковой, от дома № 23 на ул. Байкальской до дома № 10 продлили до 19 июля.

Полина Хабарова

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