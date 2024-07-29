В Екатеринбурге перенесут трамвайную остановку «Сакко и Ванцетти»

Трамвайную остановку «Сакко и Ванцетти» на ул. Ленина в Екатеринбурге перенесут. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это позволит упорядочить движение в районе перекрестка улиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Ремонтные работы продлятся до середины августа. Остановку перенесут за перекресток, ближе к ул. Московской. Перенос произойдет в рамках ремонта участка проспекта Ленина (от ул. Вайнера до ул. Московской). «Рабочие полностью заменят 16 тыс. кв. м дорожного полотна. Это позволит избавиться от образовавшейся на покрытии колеи»,— сказано в сообщении.

По данным администрации, смена расположения остановки (по направлению в сторону ул. Московской) позволит решить проблему и упорядочить движение в районе перекрестка проспекта Ленина с ул. Сакко и Ванцетти.

Напомним, с 6 по 31 августа в Екатеринбурге перекроют движение по участку переулка Черниговского. Это связано с проведением работ по строительству сетей водоснабжения.

Полина Хабарова

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