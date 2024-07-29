В Сириусе за неделю выявили 186 нарушений ПДД

За прошедшую неделю сотрудники Госавтоинспекции федеральной территории Сириус зафиксировали 186 нарушений правил дорожного движения, включая многочисленные случаи неправильной парковки и управления транспортным средством в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба ОМВД Сириуса.

Из всех выявленных нарушений 31 постановление вынесли за нарушение требований дорожной разметки при повороте налево или развороте, 38 постановлений выписали за парковку под запрещающим знаком и 14 — за парковку на пешеходном переходе. В результате этих нарушений эвакуировали 43 автомобиля из-за отсутствия поблизости владельцев транспортных средств.

Также удалось выяснить, что три водителя не имели права на управление транспортным средством, а двое из них были лишены прав. Одного водителя задержали за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 13 водителей управляли автомобилями без наличия полиса ОСАГО.

На прошлой неделе в Лазаревском районе Сочи провели рейд по джипингу. Сотрудники ГАИ составили 65 административных протоколов за несоблюдение ПДД и технических требований.

Мария Удовик

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