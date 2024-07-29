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В Сургуте появится спортивный комплекс площадью 2 тысячи квадратных метров

В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) ведется строительство спортивного комплекса в микрорайоне А. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, его площадь составит более 2 тыс. кв. м.

Ход строительства спортивного комплекса площадью 2 тыс. кв. м в Сургуте

Ход строительства спортивного комплекса площадью 2 тыс. кв. м в Сургуте

Фото: пресс-служба администрации Сургута

Ход строительства спортивного комплекса площадью 2 тыс. кв. м в Сургуте

Фото: пресс-служба администрации Сургута

Ввести объект в эксплуатацию планируют в октябре текущего года. По данным администрации, здание готово почти на 50%. Уже завершили монтаж металлоконструкций и сэндвич-панелей, устройство кровли, заливку бетонных полов и работы по устройству внутренней канализации. Сейчас в здании проводятся внутренние строительные работы, начинается подготовка прилегающей территории к благоустройству.

Работы ведутся в рамках концессионного механизма. Отмечается, что кроме этого объекта ведется строительство спортивного комплекса и дворца боевых искусств в микрорайоне 30А, а также комплексов с универсальным игровым залом и искусственным льдом в микрорайоне «Хоззона». Объекты планируют сдать в 2025 году.

Полина Хабарова

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