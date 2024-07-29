В Свердловской области стоимость турпакета за год выросла на 36% до 106 тысяч

Средняя стоимость туристического пакета в Свердловской области за 2023 год составила 106,8 тыс. руб., что на 36,1% превышает показатели 2022 года, следует из данных Свердловскстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Приоритетными внутренними направлениями у свердловчан стали Краснодарский край, Санкт-Петербург и Москва.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Приоритетными внутренними направлениями у свердловчан стали Краснодарский край, Санкт-Петербург и Москва.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Всего за прошедший год свердловчане приобрели 133,6 тыс. турпакетов (+0,1% год к году) на 14,3 млрд руб. Число обслуженных туристов выросло за год на 7,6% до 267 тыс. человек. Из них тех, кто выбрал внутренние направления, — 160,6 тыс человек (+5,7% год к году).

Приоритетными внутренними направлениями у свердловчан стали Краснодарский край (38,8 тыс. человек против 42,6 тыс. в 2022 году), Санкт-Петербург (14,6 тыс. человек против 9,4 тыс.) и Москва (12 тыс. человек против 11,3 тыс.).

Самыми популярными у российских граждан в прошлом году стали Турция, Египет и ОАЭ. При это число туристов в Турцию снизилось за год с 52,8 тыс. человек до 50,1 тыс., а количество россиян, посетивших Египет, выросло с 10 тыс. человек до 16,7 тыс., ОАЭ — с 11,3 тыс. человек до 14,9 тыс.

Анастасия Таначева

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