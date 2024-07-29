Туристка из Тулы получила травму на Орлиных скалах в Сочи

Вчера, 28 июля, 53-летняя туристка из Тулы получила травму ноги, гуляя по Орлиным скалам в Сочи. Женщина оступилась на каменистом участке, когда сошла с основной тропы, и не смогла дальше передвигаться самостоятельно, сообщает пресс-служба МКУ «Служба спасения Сочи» в своем Telegram-канале.

Очевидцы, заметившие происшествие, связались с оперативным дежурным МКУ «Служба спасения города Сочи». Спасательная команда ПСО №1 прибыла на место происшествия через 15 минут. Спасатели оказали пострадавшей первую помощь и доставили ее на носилках к машине скорой помощи. Спасатели уточнили, что инцидент произошел из-за неподходящей обуви, выбранной для горного рельефа.

Почти две недели назад на Ореховых водопадах в Сочи подросток получил травму ноги во время велосипедной прогулки. 16-летний юноша поскользнулся во время осмотра окрестностей и порезал лодыжку об острый речной камень. До прибытия спасателей парню оказали помощь.

Мария Удовик

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