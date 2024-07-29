План по компенсационному озеленению в Сочи выполнен на 80%

План 2024 года по компенсационному озеленению в Сочи выполнен на 80%. Финансирование работ увеличили более чем в пять раз по сравнению с 2023 годом — до 238 млн руб., сообщает пресс-служба администрации курорта. В рамках реализации программы в Сочи высадят порядка 5 тыс. деревьев, кустарников и пальм.

«Сочинцы считают, что в городе нужно больше высоких деревьев. Это красиво, также они спасают от солнца в жаркие дни. Полностью согласен. В целом по озеленению работы будет много, за следующие двадцать лет действия Генплана города площади зеленых насаждений должны стать больше в 11 раз»,— рассказал глава Сочи Андрей Прошунин.

В мэрии напомнили также, что для сохранения экзотической флоры проводится плановая обработка. В 2024 году от вредителей обработают около 6,5 тыс. пальм. На эти цели в текущем году выделили 30 млн руб.

В 2023 году на компенсационное озеленение в Сочи выделили 45 млн руб. Высадили 576 деревьев, более 7,1 тыс. кустарников, 83 пальмы. За счет средств курортного сбора на улице Навагинской в этом году высадят 80 пальм, также бизнес профинансирует высадку 83 крупномерных пальм в Центральном и Адлерском районах.

Вячеслав Рыжков

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