Зимой Аэрофлот будет выполнять прямые рейсы в Сочи из семи городов страны

Аэрофлот продолжит региональную программу в зимнем расписании, включая полеты в Сочи из семи российских городов. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Авиакомпания уточнила, что с 27 октября 2024 года по 30 марта 2025 года будет совершать прямые рейсы из Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, Перми, Самары, Тюмени и Уфы. В летнем расписании, чтобы удовлетворить высокий спрос, авиакомпания увеличила частоту полетов в Сочи, предлагая до 17 рейсов в неделю из Екатеринбурга, до 14 рейсов из Казани и Уфы, до 10 рейсов из Самары и Перми.

Сочи занял лидирующую позицию в рейтинге востребованных авиаперевозок в России в летний период 2024 года. В июне на курорт приходилось одно из пяти бронирований авиабилетов. Большинство туристов, выбирающих Сочи,— жители Москвы, которые обеспечивают 33% всех приобретенных билетов на этот курорт.

Мария Удовик

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