Из-за погоды задержали прибытие рейса из Сочи в Новосибирск

В Новосибирске установились сложные погодные условия. Из-за этого был задержан прилет 18 рейсов, в том числе борта из Сочи, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта Новосибирска.

На запасной аэродром прибыли 12 рейсов. Утром 29 июля в аэропорт Толмачево не смогли прибыть рейсы из Сочи, Москвы, Самары, Иркутска, Красноярска и других городов. Также задержано прибытие нескольких рейсов во второй половине дня, в их числе самолеты, следующие из Турции.

Синоптики предупреждали, что в отдельных районах Новосибирской области могут пройти дожди, а в утренние часы сформируется туман. В столице региона плохая видимость.

Вячеслав Рыжков

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