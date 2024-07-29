Суд на Урале вынес приговор братьям за убийство и изнасилование в 2012 году

Свердловский областной суд признал виновными братьев Юрия Кочева и Валерия Брагина в убийстве и изнасиловании двух подруг в 2012 году под Красноуфимском, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Братья Юрий Кочев и Валерий Брагин, осужденные за убийство и изнасилование двух подруг в 2012 году

Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области Братья Юрий Кочев и Валерий Брагин, осужденные за убийство и изнасилование двух подруг в 2012 году

Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области

По данным надзорного ведомства, инцидент произошел поздним вечером 19 мая 2012 года в доме по ул. Ленина в селе Рахмангулово Красноуфимского района. Братья познакомились с двумя подругами и пригласили их совместно распивать алкогольные напитки. За отказ вступить с ними в половую связь они избили девушек, отчего те потеряли сознание. «Используя беспомощное состояние потерпевших, обвиняемые совершили в отношении них насильственные действия против половой свободы», — говорится в сообщении прокуратуры.

По версии следствия, одна из девушек очнулась и сказала, что обратиться в полицию. Тогда Юрий Кочев и Валерий Брагин, испугавшись уголовной ответственности, решили убить подруг. Они нанесли своим жертвам множественные удары ножом в область груди и живота, отчего те скончались на месте.

После этого братья вывезли трупы девушек и закопали в лесу. Спустя год после совершения преступления, в августе 2013 года в лесу в 500 метрах от автодороги «Красноуфимск – Симинчи» скелетированные останки обнаружила местная жительница, когда собирала грибы. Позже генетическая экспертиза установила, что останки принадлежат двум подругам. Тогда раскрыть преступление не удалось, сотрудники полиции вышли на след братьев только в 2023 году. Во время допроса один из них дал признательные показания.

В понедельник, 29 июля, Свердловский областной суд приговорил Юрия Кочева к 22 годам, а Валерия Брагина — к 19 годам 8 месяцам лишения свободы. Они будут отбывать наказание в колонии особого режима с последующим ограничением свободы сроком на два года по пп. «а, ж, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с изнасилованием). Обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, группой лиц с использованием беспомощного состояния потерпевшей) с братьев было снято в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Вину они не признали.

Мария Шараева

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