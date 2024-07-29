Мэр Сургута назначил советником экс-директора ИД «Новости Югры» Андрея Стеценко

Глава Сургута Максим Слепов назначил советником бывшего руководителя издательского дома «Новости Югры» Андрея Стеценко, сообщили в пресс-службе администрации. Отмечается, что с 29 июля он будет курировать общие вопросы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Сургута Максим Слепов назначил советником бывшего руководителя издательского дома «Новости Югры» Андрея Стеценко

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Мэр Сургута Максим Слепов назначил советником бывшего руководителя издательского дома «Новости Югры» Андрея Стеценко

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В мэрии напомнили, что господин Стеценко с 2001 года работал печатником в Сургутской типографии, позднее возглавил газетный цех. В 2014 году окончил Курганский государственный университет и получил квалификацию «инженер», в 2018 году завершил обучение в Шадринском государственном педагогическом университете по направлению «Менеджмент организации. Государственное и муниципальное управление». «Имеет опыт работы на руководящих должностях в издательском деле, исполнительным директором строительной компании»,— отметили в администрации.

Ранее, 22 июля, Максим Слепов назначил директором «Горводоканала» Григория Бондаренко, который устроился на предприятие в 1997 году слесарем-ремонтником. «Задачи перед Григорием Анатольевичем (Бондаренко.— «Ъ-Урал») сложные. Необходимо поддерживать в порядке сети водоводов и канализации, не теряя качество воды. Это самое главное. Нужно устранить упущения и работать на опережение»,— подчеркнул мэр.

Максим Слепов официально вступил в должность главы Сургута 5 июля, ранее он был председателем городской думы. Мэр отмечал, что «укрепляет» команду администрации «сургутскими кадрами».

Василий Алексеев

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