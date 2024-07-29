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Мэр Сургута назначил советником экс-директора ИД «Новости Югры» Андрея Стеценко

Глава Сургута Максим Слепов назначил советником бывшего руководителя издательского дома «Новости Югры» Андрея Стеценко, сообщили в пресс-службе администрации. Отмечается, что с 29 июля он будет курировать общие вопросы.

Мэр Сургута Максим Слепов назначил советником бывшего руководителя издательского дома «Новости Югры» Андрея Стеценко

Мэр Сургута Максим Слепов назначил советником бывшего руководителя издательского дома «Новости Югры» Андрея Стеценко

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Мэр Сургута Максим Слепов назначил советником бывшего руководителя издательского дома «Новости Югры» Андрея Стеценко

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В мэрии напомнили, что господин Стеценко с 2001 года работал печатником в Сургутской типографии, позднее возглавил газетный цех. В 2014 году окончил Курганский государственный университет и получил квалификацию «инженер», в 2018 году завершил обучение в Шадринском государственном педагогическом университете по направлению «Менеджмент организации. Государственное и муниципальное управление». «Имеет опыт работы на руководящих должностях в издательском деле, исполнительным директором строительной компании»,— отметили в администрации.

Ранее, 22 июля, Максим Слепов назначил директором «Горводоканала» Григория Бондаренко, который устроился на предприятие в 1997 году слесарем-ремонтником. «Задачи перед Григорием Анатольевичем (Бондаренко.— «Ъ-Урал») сложные. Необходимо поддерживать в порядке сети водоводов и канализации, не теряя качество воды. Это самое главное. Нужно устранить упущения и работать на опережение»,— подчеркнул мэр.

Максим Слепов официально вступил в должность главы Сургута 5 июля, ранее он был председателем городской думы. Мэр отмечал, что «укрепляет» команду администрации «сургутскими кадрами».

Василий Алексеев

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