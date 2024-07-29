Уральца отправили в колонию на пожизненный срок за убийство двух человек

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы 41-летнего жителя города Туринск (Свердловская область) за убийство двух человек. Как сообщили в прокуратуре региона, его судили по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Свердловской области Фото: Прокуратура Свердловской области

Суд установил, что в период с 17:00 16 марта по 6:00 17 марта в квартире дома в селе Шухруповское (Туринский район) во время распития спиртного со своей знакомой и ее сожителем у осужденного произошел конфликт из-за неприязненных отношений. По этой причине он замыслил убийство: взял нож и нанес не менее семи ударов лежащему на диване сожителю по туловищу и конечностям, а также ударил кулаком в лоб. От этих повреждений он скончался. После этого он подошел к сидящей в кресле знакомой и нанес ей не менее 13 ударов ножом в область туловища — от полученных травм она умерла через шесть дней в больнице.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в июне Свердловский областной суд приговорил жителя Новоуральска (Свердловская область) Егора Стародубцева к пожизненному заключению за сожжение четырех человек и иные преступления — он «из чувства мести» решил сжечь дом.

Ирина Пичурина

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