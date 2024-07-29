По факту смертельного ДТП с мотоциклистом в Сочи проводят проверку

В Лазаревском районе Сочи правоохранительные органы проводят проверку после ДТП, в котором погиб 46-летний водитель мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба городского УВД.

В субботу, 27 июля, на улице Днепровской водитель автомобиля «КИА» при повороте налево столкнулся с мотоциклом, который двигался во встречном направлении. От полученных травм мотоциклист скончался на месте.

Вчера, 28 июля, на автодороге «Адлер — Красная Поляна» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса и фронтального погрузчика. В результате аварии пострадали четыре человека, среди которых был восьмилетний ребенок, который позднее скончался в больнице.

Мария Удовик

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