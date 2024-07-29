В Свердловской области на неделе будет умеренно холодно и дождь

На территории Свердловской области на этой неделе установится умеренно холодная погода и будут идти дожди, сообщил telegram-канал «Погода в Екатеринбурге». В середине недели ожидается грозовая активность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В течение недели в регионе температура воздуха будет около нормы или ниже. Понедельник станет самым холодным днем недели — днем +16°..+21°, на западе и юго-западе до +13°..+15°. Со вторника погоду в южных районах станет определять циклон Kirsti с европейской части России — среда благодаря нему станет самым теплым днем недели, на юго-востоке это будет четверг. Активность циклона обеспечит Свердловской области ежедневные осадки с шансами на грозы — особенно высока их вероятность в середине недели, когда на Урал выйдет теплый сектор циклона.

В Екатеринбурге 29 июля днем ожидается температура в районе +17°..+19°, облачно с прояснениями, дождь, от небольшого до умеренного, ветер северо-западный, западный, 3-8 м/с. Во вторник ночью будет +12°, днем +22°, в среду — ночью +14°, днем +23°.

В первые дни следующего месяца, 1 августа, ночью прогнозируется +16°, днем +22°, 2 августа ночью ожидается +15°, днем +22°, 3 и 4 августа — ночью до +14°, днем до +21°.

Напомним, накануне МЧС Свердловской области выпустило предупреждение о том, что территории региона в понедельник местами ожидаются сильные дожди.

Ирина Пичурина

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