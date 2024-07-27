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Перевозивший на капоте двух человек водитель устроил смертельное ДТП в Удмуртии

Сегодня утром в поле вблизи деревни Исаково в Балезинском районе Удмуртии произошло смертельное ДТП. Пьяный водитель перевозил на капоте автомобиля двух человек, после чего наехал на них, сообщает пресс-служба МВД по республике.

20-летний молодой человек скончался на месте, 17-летнюю девушку с травмами увезли в больницу. У водителя, допустившего их падение и последующий наезд, не оказалось водительских прав.

На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

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