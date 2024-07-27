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обновлено 10:06

В Ижевске загорелся автомобиль во время движения по улице 10 лет Октября

Сегодня утром загорелся автомобиль «УАЗ» во время движения по улице 10 лет Октября в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

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Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

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Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Водитель припарковал авто в безопасное место и начал его тушить. У него не было огнетушителя, он использовал стоящую в кузове 40-литровую флягу с водой. Тушить «УАЗ» помогали проезжающие автомобилисты.

Возгорание ликвидировали. К нему привела разгерметизация топливной системы. По словам водителя, у него был треснут топливный шланг, замену которого он откладывал.

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