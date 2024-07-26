На озере Неро приставы пресекли незаконные перевозки по воде

В Ярославской области судебные приставы нашли незаконного перевозчика. Об этом сообщили в пресс-службе областного УФССП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФССП по Ярославской области Фото: УФССП по Ярославской области

Местный житель оказывал услуги по перевозке пассажиров на маломерном судне в акватории. При этом осуществлял он свою деятельность незаконно — договор водопользования с министерством природопользования Ярославской области заключен не был. Исполнительный документ поступил судебным приставам, которые должны были заставить мужчину прекратить перевозки.

«Судебные приставы неоднократно выходили к озеру, но с берега побудить должника исполнить решение суда было затруднительно»,— отметили в пресс-службе.

Однако содействие оказали сотрудники государственной инспекции по маломерным судам областного МЧС. Подплыв на лодке к судну, приставы застали перевозчика в момент незаконной деятельности. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о привлечении его к ответственности за неисполнение требований.

Алла Чижова