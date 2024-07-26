В Сочи открыли вакансии урбанист и «звонарь»

Архитектурная мастерская в Сочи открыла вакансию урбаниста, который будет заниматься планированием городских территорий и руководством проектами по созданию мастер-планов и архитектурных концепций. Работодатель ищет кандидата с высшим образованием в области архитектуры или градостроительства, обладающего опытом работы с градостроительной документацией. Уровень оплаты не указан, но требования к кандидатам достаточно высоки. Подборку самых необычных и высокооплачиваемых вакансий подготовили для «Ъ-Сочи» в сервисе по поиску работы и персонала HH.ru.

«Звонарь» с зарплатой от 50 тыс. руб. на руки также требуется в Сочи. Работа будет связана с выполнением телефонных обзвонов по архивной базе и обработкой данных в отчетах и CRM. Компания предоставляет удаленный формат работы.

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Для специалистов по ремонту и обслуживанию кондиционеров открыта вакансия с заработной платой от 100 тыс. до 300 тыс. руб. Кандидат должен иметь как минимум год опыта и собственный набор инструментов.

Краснодарская компания приглашает на работу в Сочи Локаторщика ГНБ. Позиция предусматривает зарплату от 100 тыс. до 300 тыс. руб. От кандидата требуют понимание технической стороны буровых установок и умение работать с проектами и чертежами. Приветствуется готовность к командировкам.

Также в Сочи требуется «работник на месяц». Курьер, который будет заниматься доставкой интернет-заказов в Сочи, может заработать от 115 тыс. до 135 тыс. руб. Размер заработной платы зависит от количества отработанных часов в день.

Мария Удовик

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