В Ярославле продают технику, изъятую у недобросовестного дорожного подрядчика

Имущество бывшего ярославского подрядчика ООО «Яравтордор» распродают: на продажу выставили девять единиц техники. Соответствующая информация размещена на сайте torgi.gov.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: torgi.gov.ru Фото: torgi.gov.ru

Напомним, в 2022 году ООО «Яравтодор» признали недобросовестным подрядчиком, поскольку организация не выполнила обязательства по ремонту проездов к школам и детским садам Рыбинска. К концу года за долги перед налоговой службой судебные приставы арестовали технику.

Сейчас на продажу выставлена техника на общую сумму 13,7 млн руб., на машины наложено обременение в виде запрета регистрации. Как указывается в документах к торгам, общая сумма долга «Яравтодора» составляет 30 млн руб., из них 27 млн руб. — налоги и 2,1 млн руб. — штрафы.

Алла Чижова