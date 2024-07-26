За джипинг владельцев внедорожников привлекли к ответственности в Сочи
В Лазаревском районе Сочи провели рейд по джипингу, в ходе которого полицейские выявили многочисленные нарушения. В отношении нарушителей составили 65 административных протоколов за несоблюдение правил дорожного движения и технических требований, сообщает пресс-служба ГАИ города.
Фото: Анатолий Родников, Коммерсантъ
В ходе рейда с водителями и пассажирами провели разъяснительные беседы о важности соблюдения правил безопасности на дороге. Специалисты также отметили необходимость использования ремней безопасности как на трассе, так и при движении по бездорожью.
Две недели назад, 9 июля, в ходе рейда одного из водителей отстранили от управления транспортным средством из-за неисправного рулевого управления. Автомобиль эвакуировали на специализированную автостоянку.
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