Суд вынес приговор за избиение трубами после конфликта в соцсетях

Некрасовский районный суд вынес приговор двум жителям, избившим металлическими трубами мужчину после переписки в соцсетях. Об этом сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Двое жителей Ярославля обвинялись по ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия). Как установил суд, в ноябре 2023 года они приехали в поселок Некрасовское к своему знакомому.

«Причиной конфликта послужила переписка в социальных сетях. Вооружившись металлическими трубами, мужчины пришли к квартире потерпевшего, вызвали его на лестничную площадку и нанесли множественные удары, причинив тяжкий вред его здоровью»,— рассказали в прокуратуре.

Пострадал 44-летний житель поселка. Суд приговорил обвиняемых к лишению свободы на сроки 6 и 5 лет в колонии строгого режима. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован сторонами.

Антон Голицын