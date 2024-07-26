Владельца уличного «салона красоты» привлекли к ответственности в Адлере

В Адлере полиция и городская администрация обнаружили и пресекли деятельность нелегального уличного салона красоты, занимающегося плетением афрокосичек прямо на тротуарах. Об этом сообщает пресс-служба городского УВД.

На улице Ленина местный житель оборудовал на тротуаре импровизированный салон красоты, предлагая прохожим услуги по плетению афрокосичек. Деятельностью уличного предпринимателя заинтересовались сотрудники адлерского отдела полиции и городской администрации, проводившие рейд по выявлению нелегальной предпринимательской деятельности.

Владельца уличного «салона красоты» привлекли к административной ответственности. Полицейские составили два административных протокола за незаконное осуществление предпринимательской деятельности.

С начала недели к ответственности привлекли еще двух владельцев подобных точек. Они оказывали бьюти-услуги без необходимых разрешений.

Мария Удовик

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