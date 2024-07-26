На Дону новым контрактникам будут выплачивать 1,2 млн рублей

В Ростовской области единовременную выплату для контрактников подняли с 700 тыс. руб. до 1,2 млн руб. Об увеличении выплаты сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

Выплачивать 1,2 млн руб. будут тем, кто заключит контракт с 27 июля по 31 августа этого года на год службы и более.

При этом место жительства и прописки не имеет значения — деньги смогут получить и жители других регионов, если они заключат контракт в ростовском областном пункте отбора или в ростовском облвоенкомате.

Кристина Федичкина