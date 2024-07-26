В Ярославле пройдет иммерсивное путешествие

В Ярославле «Центр развития туризма «Ярославия» нашел подрядчика для оказания услуг по иммерсивному путешествию. Такая информация размещена на сайте zakupki.gov.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

В документации к закупке указывается, что исполнитель должен изготовить костюмы купца, купчихи, горничной и помощника, привести и подключить оборудование, в том числе колонки и микрофоны, собрать темно-бежевый шатер, а также организовать фотозону. Она должна представлять из себя наличник из дерева с металлическими опорами, украшен наличник должен ярославскими узорами. Фотозона дополняется двумя фигурами — купца и купчихи.

Также исполнитель должен привезти самовар «Праздничный» в тульском и турецком стиле, на дровах или шишках. Само мероприятие проведут 14 августа, однако не указывается конкретное место, где организуют подобное путешествие.

Ранее губернатор Михаил Евраев обратил внимание на подобную экскурсию в Рыбинске, где экскурсоводы одеты в костюмы 19 века.

Алла Чижова