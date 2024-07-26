В Ярославле пройдет иммерсивное путешествие
В Ярославле «Центр развития туризма «Ярославия» нашел подрядчика для оказания услуг по иммерсивному путешествию. Такая информация размещена на сайте zakupki.gov.ru.
Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ
В документации к закупке указывается, что исполнитель должен изготовить костюмы купца, купчихи, горничной и помощника, привести и подключить оборудование, в том числе колонки и микрофоны, собрать темно-бежевый шатер, а также организовать фотозону. Она должна представлять из себя наличник из дерева с металлическими опорами, украшен наличник должен ярославскими узорами. Фотозона дополняется двумя фигурами — купца и купчихи.
Также исполнитель должен привезти самовар «Праздничный» в тульском и турецком стиле, на дровах или шишках. Само мероприятие проведут 14 августа, однако не указывается конкретное место, где организуют подобное путешествие.
Ранее губернатор Михаил Евраев обратил внимание на подобную экскурсию в Рыбинске, где экскурсоводы одеты в костюмы 19 века.