Сочинцев предупредили о мошенничествах с подменой приборов учета

В Сочи участились случаи мошенничества, связанные с подменой и проверкой приборов учета воды. Организации предлагают свои услуги через листовки, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» Сочи.

На улицах города появились листовки от сомнительных организаций, которые навязывают жителям свои услуги, якобы обязательные для исполнения. Эти предложения часто связаны с проверкой и заменой приборов учета воды.

Замена счетчиков проводится с грубыми нарушениями, включая срыв пломб водоканала, что может привести к значительным штрафам для абонентов. Водоканал уточнил, что только аккредитованные метрологические службы, имеющие соответствующие сертификаты Ростата, имеют право осуществлять поверку приборов учета. Межповерочный интервал для счетчиков холодной воды составляет от пяти до шести лет, и эта информация должна быть доступна в паспортах и актах опломбировки устройств.

Мария Удовик

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